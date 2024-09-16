THY uçuşunda kriz! Kabin ekibine hakaret etti, zorluk çıkardı, kara listeye alındı

Kabin ekibine hakaret etti, "10 tane fabrikam var" diyerek zorluk çıkardı. Olayın sonunda kara listeye alındı.

Türk Hava Yollarının İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcuya idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, o yolcunun uçaktan indirilerek hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, D11 körüğünde kalkış yapacak olan Londra uçağında sorun çıkaran yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu düzenlendiği ve bu kişinin uçuşa kabul edilmediği kaydedildi.

B.G'nin, kademeli olarak artan oranda zor kullanılarak kelepçelendiği ve uçaktan indirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kabahatler Kanunu 37. Maddeden idari para cezası uygulanarak liman dışına çıkarılmış. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahsın ailesi ile irtibata geçilmiş, limanımıza gelen bir yakınına teslim edilerek gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, B.G. hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. B.G.’nin kural dışı yolcu listesine alındığını duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyledi. Bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sürecin hukuki olarak takipçisi olacaklarını belirtti.