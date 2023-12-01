THY'den Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrol Kararı!

Türk Hava Yolları, pilot ve kabin memurlarına yaptığı alkol ve psikoaktif madde kontrolünü, artık uçuş sonrası da yapma kararı aldı.

THY'den Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrol Kararı!
THY'den Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrol Kararı!

Türk Hava Yolları (THY), pilotlara ve kabin memurlarına yolladığı duyuruda, Kontrole Tabi Havacılık Personelinin Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat (SHT-APAM) gereği uçuş sonrası yapılacak testlerin İstanbul Havalimanı Ekip Terminali'nde bulunan sağlık biriminde gerçekleştirileceği belirtildi.

Uçuştan dönen ve görevli ekiplerce seçilen bazı pilot ve kabin memurlarına test uygulanacağı aktarılan duyuruda, konu hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin, iniş sonrasında uçağa gelecek sağlık çalışanları tarafından ekiplere tebliğ edileceği kaydedildi.

Yapılacak testlerin uçuş sonrası görev süresi içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# türk hava yolları # THY # alkol
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