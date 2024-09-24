THY’den Pakistan Havayolları iddialarına açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair medyada çıkan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
THY’den Pakistan Havayolları iddialarına açıklama
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair medyada çıkan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "THY'nin Pakistan Uluslararası Havayolları'nı satın almak için görüşmeler yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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