Tıbbiyeli devrimci uğurlandı! Vatan Partisi neferi Dr. Veysel Yıldız toprağa verildi

50 yıllık Vatan Partisi neferi Dr. Veysel Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı. Ulusal Kanal’ın kuruluşunda büyük katkıları olan Yıldız için İstanbul Söğütlüçeşme Camisi'nde tören düzenlendi. Vatan Partisi yöneticileri ve üyeleri Yıldız'ı son gününde de yalnız bırakmadı.

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Devrimci, tıbbiyeli doktor, Vatan Partisi neferiydi... Ulusal Kanal’ın kuruluşunda büyük katkıları olan Dr. Veysel Yıldız İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Söğütlüçeşme Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Yıldız'ın naaşı Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1952 yılında Rize'de doğan Yıldız, Kabataş Erkek Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde tamamlayarak kalp damar cerrahisi uzmanı oldu.

Uzun yıllar Teori dergisinde de makaleler yazan Dr. Yıldız, ayrıca Türkiye Briç Federasyonu'na bağlı olarak briç sporuna teori üretme ve sporcu yetiştirme alanlarında emek verdi.

Vatan Partisi yöneticileri ve üyeleri Yıldız'ı son gününde de yalnız bırakmadı.

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