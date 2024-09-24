TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti

TikTok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli'deki evinin beşinci katında atlayarak hayatına son verdi. İntihar öncesinde geride kalan bir mektup öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti
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Olay, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan lüks bir site içerisinde gerçekleşti. Daha önce “Kendime layık damat bulamıyorum” diyerek kendi kendine düğün yapan Aykut, yaşadığı dairenin ayrıldığın atladı.

Site güvenlik durumu anında polise bildirildi ve kısa bir süre içinde olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kübra Zor'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kübra Zor'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar mektubunun içeriği henüz açıklanmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Durumu öğrenilen fenomen Dilan Polat, ortaya çıkan bilgileri aldı ve bir süre burada bekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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