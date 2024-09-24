Hatay'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın Hassa ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.
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Hatay'ın Hassa ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Akbez Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, B.B.K'nın kullandığı 27 ARV 436 plakalı motosiklet, M.K. idaresindeki 31 AOV 914 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ile motosikletteki A.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı