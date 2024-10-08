Timur Cihantimur’un kazadan sonra panik dolu telefon konuşması yayınlandı

Ses kayıtlarında, Cihantimur’un Adem adında bir kişiyi arayarak, "Adem abi, çok kötü bir kaza yaptım. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, birine çarptım, hayatım bitti, lütfen hemen gel" dediği duyuluyor. Ayrıca Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı, ancak kimsenin cevap vermediği de kayıtlarda yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024’te, yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, saat 23:50 civarında 34 EEG 06 plakalı aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park edilen üç ATV aracına çarpmıştı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, diğer bazı kişiler ise yaralanmıştı.

Kazanın hemen ardından olay yerine ilk olarak annesi Eylem Tok gelmiş ve oğlunu olay yerinden uzaklaştırmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda anne ve oğlunun, ertesi gün saat 03:50’de Mısır’a uçtukları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aynı gün Timur Cihantimur ve annesi hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarılmış, kırmızı bültenle aranma süreçleri de başlatılmıştı. Soruşturmanın devamında ikilinin ABD’ye kaçtıkları belirlenmişti.