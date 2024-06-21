Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Bu olayın ardından, Boston, ABD'de gerçekleşen mahkeme duruşması Türkiye saatiyle gece yarısı 22.30'da başladı ve mahkeme heyeti, Cihantimur'un tutukluluğunun sürdürülmesine hükmetti.

İstanbul'da gerçekleşen ve ölümcül sonuçlar doğuran kazanın faili olan Timur Cihantimur, Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemeye ikinci kez çıkarıldı ve yargıç, onun tutuklu kalmasına karar verdi.

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, ABD'ye kaçışlarının ardından ilk kez geçtiğimiz hafta salı günü yargı önüne çıkmışlardı. Her iki sanık için de tutukluluk kararı devam ettirilmişti.

Eylem Tok'un ikinci mahkeme duruşması 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz bir şekilde araç kullanırken ölümcül bir kazaya neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı.

Anne-oğul hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve bu sayede yakalanmaları mümkün olmuştu.