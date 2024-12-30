Tokat'ta korkutan deprem!

Tokat'ın Niksar ilçesi, 30 Aralık Pazartesi günü 3.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem, saat 22:56'da meydana geldi ve 4.6 kilometre derinlikte kaydedildi, ilk raporlara göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Sude İnak Sude İnak
Tokat'ta korkutan deprem!
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30 Aralık Pazar akşamı Tokat’ta bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Tokat’ın Niksar ilçesi yakınlarında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu. İşte detaylar…

Kandilli Rasathanesi’nin verdiği bilgilere göre, 30 Aralık Pazar günü saat 22.56’da Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Sorgun bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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