Trabzon’a dev ulaşım yatırımı: Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un artan ulaşım ihtiyacına çözüm olarak yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceklerini açıkladı. "Havalimanımızın 2 bin 650 metrelik pist uzunluğu artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli değil. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz" sözleriyle projeyi duyuran Uraloğlu, kentin ulaşım vizyonuna dair önemli mesajlar verdi.

Trabzon Günleri’nin açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Trabzon’un sadece bir şehir değil, tarih ve kültürle yoğrulmuş bir miras olduğunu vurguladı: "Trabzon, tarihtir, ruhtur, sevdadır, tutkudur. 1461’de Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle Osmanlı’nın sancağı altında yeni bir dönem başlatan bu şehir, asırlardır medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur."

YENİ HAVALİMANI DETAYLARI BELLİ OLDU

Uraloğlu, mevcut Trabzon Havalimanı’nın Türkiye’nin en yoğun yedinci havalimanı olduğuna dikkat çekerek, "2024’te yaklaşık 3,6 milyon yolcu ile Türkiye’nin en yoğun yedinci havalimanı oldu" dedi. Artan yolcu talebiyle birlikte genişletme çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten Bakan, "Yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP hizmet binasını hizmete açtık. Ama Havalimanımızın 2 bin 650 metrelik pist uzunluğu artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, yeni havalimanının, mevcut alanın kuzeyinde 3 milyon metrekarelik dolgu üzerine kurulacağı ve yılda 10 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasitede olacağı bilgisi paylaşıldı. Uraloğlu, "Trabzon’umuzu dünya ile daha güçlü bir şekilde buluşturacağız" diyerek, projenin uluslararası hedeflerine de işaret etti.

MEGA ULAŞIM PROJELERİ SIRADA

Sadece havalimanı değil, raylı sistem ve demiryolu projeleriyle de Trabzon’un ulaşım altyapısının güçlendirileceğini açıklayan Uraloğlu, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak raylı sistem hattının da başlatıldığını belirtti. "Akçaabat’tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemini de şehrimize kazandıracağız" dedi.

Ayrıca, bölgesel ulaşımı da dönüştürecek dev bir proje olan Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu için düğmeye basıldığını ifade eden Uraloğlu, "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek; Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu projemizle, Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’i de birbirine bağlayacağız" şeklinde konuştu. Bu hattın, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile de entegre olacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Trabzon’un ulaşım altyapısına bugüne kadar 175 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, "54,3 kilometre uzunluğundaki Trabzon Güney Çevre Yolu’nu başlattık. Başlattığımız hiçbir projeyi yarım bırakmadık. İnşallah bu projeyi de kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Trabzon Günleri’nin açılışında, şehrin tarihi ve kültürel kimliğiyle birlikte geleceğe dönük büyük projeleri de açıklayan Uraloğlu’nun mesajları, hem yerel halk hem de yatırımcılar için dikkat çekici oldu.