Trabzon’da duygulandıran karar: Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi verildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na, 2024’te İstanbul’da hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını verdi.

Düzenlenen törende, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile birlikte eğitim parkını gezdi.

“AHMET’İMİZİN İSMİNİ EBEDİYEN YAŞATACAĞIZ”

Başkan Genç burada yaptığı konuşmada, Mattia Ahmet Minguzzi’nin İstanbul’daki mezarını ziyaret ettiğinde ailesine, ismini Trabzon’da yaşatacak bir alan oluşturacaklarına dair söz verdiklerini hatırlattı.

“Bir kez daha cennet meleği olan yavrumuza Allah’tan rahmet, sevgili ailesine sabırlar diliyoruz. Allah cennetinde buluştursun inşallah. Bu vesileyle toplumda da bir farkındalık olması adına süreci de yakinen takip ettiğimizi, bu tür haksız hukuksuz saldırıları da bir kez daha şiddetle telin ettiğimizi, lanetlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel mekanımız Ahmet’imize müsemma, hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Genç ayrıca, Of ilçesinde bir sokağa da Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismini vereceklerini açıkladı.

“AHMET TRABZON’U ÇOK SEVİYORDU”

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, Başkan Genç’in her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Bize çok güzel bir sürpriz oldu. Burada çok duygulandım. Trabzon ev sahipliği yaptı. Gerek Trabzonspor olsun, başkanımız da öyle İstanbul’a kadar geldi. En başından beri her zaman yanımızdalardı. Çok teşekkür ediyorum başkanım sağ olun. Beklemiyordum böyle bir şey. Çok mutlu oldum gerçekten. Ahmet Trabzon’u seviyordu, çok seviyordu.” dedi.

Ahmet’in her yaz anneannesinin yanına Trabzon’a geldiğini anlatan Yasemin Minguzzi, “Anneannesine her yaz geliyordu buraya. O gelir iki ay anneannesiyle kalırdı, biz de gelirdik. Öyle ‘güneye, Bodrum’a, Antalya’ya gideyim’ tarzında bir çocuk değildi Ahmet. Köy ortamını seviyordu. Her sabah ‘anneanne bana kuymak yap’ derdi. Şimdi anneanne o evde tek başına.” ifadelerini kullandı.

Baba Andrea Minguzzi ise oğullarının isminin parka verilmesinden duyduğu duyguyu şu sözlerle dile getirdi:

“Şu anda şoktayım. Çok güzel bir yer başkan sağ olsun. Gerçekten şiddeti önlemek için her zaman eğitim ve spor en önemli şeyler. Şu anda benim oğlum Ahmet bir aydınlık verdi. Daha da canları kurtaracak inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Mattia Ahmet Minguzzi’nin anne ve babası, parkın içerisinde çocuklarının resminin yer aldığı alana kalp çizdi. Tören, duygusal anlarla son buldu.