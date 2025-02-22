Trafikte kırmızı alarm! 1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılının ilk 50 gününde trafik ekipleri tarafından 848 bin 766, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) tarafından ise 777 bin 256 hız ihlali tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda her gün ortalama 10 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, hız ihlallerinin önlenmesi için denetimlerin artırılacağını ve yasal düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

13-20 ŞUBAT DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 13-20 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 3 milyon 17 bin 445 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 623 bin 236 sürücüye işlem uygulandı.

En fazla işlem yapılan ihlaller şöyle sıralandı:

Hız ihlali: 204 bin 373 sürücü

Periyodik muayenesi olmayan araçlar: 22 bin 652

Emniyet kemeri takmayan sürücüler: 39 bin 62

Ehliyetsiz araç kullananlar: 12 bin 449

Zorunlu mali sigortası olmayan araçlar: 6 bin 434

Mevzuata aykırı çakar lamba kullananlar: 50

Denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekerek şu mesajı verdi:

"Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir. Hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar!"