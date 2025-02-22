Can Öncü’den sezona güçlü başlangıç! Dünya Supersport Şampiyonası’nda 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2025 sezonunun ilk yarışını 5. sırada tamamladı. Yeni takımı Yamaha ile Phillip Island Pisti’nde güçlü bir performans sergileyen genç sporcu, podyum için umut verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Can Öncü’den sezona güçlü başlangıç! Dünya Supersport Şampiyonası’nda 5. oldu
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Milli motosikletçi Can Öncü, 2025 Dünya Supersport Şampiyonası’nın (WorldSSP) Avustralya ayağında sezonun ilk yarışına çıktı. Phillip Island Pisti’nde gerçekleştirilen 18 turluk yarışta Yamaha takımıyla ilk mücadelesini veren Öncü, yarışa 4. cepten başlayarak damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Sezona iddialı bir giriş yapan genç sporcu, güçlü rakipleriyle sıkı bir mücadele vererek ilk yarıştan 11 puan çıkarmayı başardı.

PODYUMDA KİMLER VARDI?

Zorlu geçen mücadelede, yarışı kazanan isim Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi oldu. PTR Triumph pilotu İngiliz Tom Booth-Amos ikinci sırayı alırken, Ducati sürücüsü Alman Marcel Schroetter ise üçüncülükle yetindi.

Can Öncü, bu sonuçla genel klasmanda 11 puanla beşinci sıraya yerleşti. Stefano Manzi 25 puanla birinci, Tom Booth-Amos 20 puanla ikinci, Marcel Schroetter de 16 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İKİNCİ YARIŞTA PODYUM HEDEFLİYOR

Can Öncü, 5. sırada tamamladığı yarışın ardından gözünü podyuma dikti. Milli sporcu, yarın TSİ 06.30’da yapılacak hafta sonunun ikinci yarışında daha üst sıralara çıkmak için mücadele edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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