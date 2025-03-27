Trafikte yeni dönem: 250 bin TL’ye kadar ceza yazılacak!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, kara yolu taşımacılığı alanında çeşitli ihlallere yüksek idari para cezaları getirildi. Biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza kesilecek. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenler ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Yetki belgesi bulunduğu halde taşıtını kayıtsız kullananlara, gerekli izinleri almadan tehlikeli yük taşıyanlara ve taşımacılık hizmetini yerine getirmeyenlere 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Bir taşımacının başka bir taşımacının faaliyetini engellemesi durumunda ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Yolcu ve eşya taşımacılığında güvenlik önlemlerine uymayan taşımacılar ile güvenlik kurallarını ihlal eden yolcu ve göndericilere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Çevreyi koruma kurallarına aykırı hareket eden taşımacılara da aynı miktarda ceza uygulanacak.

Yolcuların sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacak önlemleri almayan, taahhüt ettiği güzergaha yolcuları götürmeyen taşımacılara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Araç ve şoförlerle ilgili kurallara uymayanlara ise 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza verilecek.

Ceza puanı yüksek olan şoförleri için eğitim ve iç denetim önlemlerini almayan taşımacılar, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Yetki belgesi olmadan acentelik veya taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza verilecek. Ücret ve zaman tarifesi belirlemeyen, bunlara uymayan veya usulsüz uygulamalarda bulunanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ücret ve zaman tarifelerini terminal, bilet satış noktası veya iş yerlerinde bulundurmayan taşımacılar, 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar ceza alacak. Türkiye içinde yetkisiz veya izinsiz taşıma yapan yabancı plakalı araç sahiplerine ise 5 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

Kanunlara ve sözleşmelere aykırı olarak yolcu ve eşya taşıyanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Terminal ve ara durak dışında yolcu indiren ya da bindiren taşımacılar, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza alacak. Mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışan işletmeciler ve şoförler de 3 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza ile karşı karşıya kalacak.

Denetim için gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenlere 3 bin liradan 30 bin liraya kadar ceza verilecek. Aynı takvim yılı içinde ihlallerin tekrarlanması halinde cezalar katlanarak artacak.

Uygulamaya ilişkin detaylar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Yeni düzenleme, kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde yürürlüğe girecek.