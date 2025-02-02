TSK'dan ihraç edilen teğmenler Anıtkabir'de

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’ndan mezun olan beş teğmen, mezuniyet töreninde gerçekleştirdikleri kılıçlı yemin töreni nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmelerinin ardından Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etti.

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde, bazı öğrenciler resmi yemin töreninin ardından kılıç çekerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. Bu olayın ardından disiplin soruşturması başlatıldı.

2023 yılında tören programından çıkarılan metnin izinsiz okunması,

Yönetimden defalarca ret almalarına rağmen bu eylemin gerçekleştirilmesi,

gerekçeleriyle 5 teğmen ve 3 disiplin amiri görevden ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, disipline aykırı hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

İhraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret ederek saygılarını sundu.