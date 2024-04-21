Türk askeri heyeti Atina'yı ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Yunanistan 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ziyaret Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler kapsamında yapıldı.

18-19 Nisan'da Yunanistan'ın Ferecik kentindeki 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ziyaret edildi. Tuğgeneral Akgül ve beraberindekilere Türkiye'nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur eşlik etti.