Türk Dememek İçin Türkiye Dediler! Maltepe Üniversitesi O Derslerin Adını Değiştirdi
Maltepe Üniversitesi "Türk" adından rahatsız oldu. Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Türk Tiyatrosu Tarihi derslerinin isimlerini değiştiren üniversite, "Geleneksel Türkiye Tiyatrosu" ve "Türkiye Tiyatrosu Tarihi" isimlerini kullanmaya başladı.
Türk şiiri, Türk tiyatrosu, Türk sineması gibi tanımlamalar son yıllarda saldırı altında. Neoliberal çevreler tarafından "Türk" ismini kullanmamak için geliştirilen yöntemlerden biri de "Türkiyeli" ifadesini kullanmak. Tük edebiyatı yerinde "Türkiyeli edebiyatı" demeyi tercih eden çevrelere akademi de dahil oldu. Maltepe Üniversitesi "Türk" dememek için "Türkiyeli" ifadesine başvurdu.
Maltepe Üniversitesi'nde "Türk Tiyatrosu" Rahatsızlığı
Türk Tiyatrosu tanımı Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi derslerinden çıkartıldı. Üniversite, Türk Tiyatrosu Tarihi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu derslerinin isimlerini değiştirdi. Fakültenin ders seçme ekranında ve ders tanımları bölümünde adında "Türk" geçen iki dersin ismi, "Türkiye" olarak değiştirildi. Geleneksel Türk Tiyatrosu dersinin adı Geleneksel Türkiye Tiyatrosu olurken, Türk Tiyatrosu Tarihi dersinin adı da Türkiye Tiyatrosu Tarihi olarak değiştirildi.