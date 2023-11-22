Türk Diş Hekimleri Birliği, Sorunları Ve Çözümleri Sıraladı

Diş tedavisinde kullanılan ilaç ve malzemelerde dışa bağımlılık, Diş̧ hekimliği fakültelerinde artan işsiz mezunlar....Sorunlar, bu toplantıda tartışıldı.



Türk Diş hekimleri Birliği ve Diş hekimleri Odaları 22 Kasım Diş Hekimliği Günü kapsamında basınla buluştu.



Düzenlenen basın toplantısında Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Ahmet Tarık İşmen, diş hekimlerinin ve diş hekimliği okuyan öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm önerisi sıraladı.



Ayrıca İşmen, Diş hekimliği fakültelerinde artan mezun sayısının önüne geçmek için iki yıl öğrenci alımının yapılmaması gerektiği belirtti.



Taleplerini Meclis’teki siyasi partilere de ilettiklerini belirten İşmen, herhangi bir çözüm için henüz adım atılmadığını söyledi.