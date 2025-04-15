Türk-İş 1 Mayıs'ta Kartal’da güçlü bir miting yapacak

Türk - İş 1 Mayıs'ı İstanbul Kartal'da kutlayacak. Ulusal Kanal'a konuşan Türk-İş 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, emekçilerin temel sorunların meydanlarda dile getirileceğini söyledi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Türk-İş 1 Mayıs'ta Kartal’da güçlü bir miting yapacak
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TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ta 81 ilde coşkulu kutlamalar yapacak. Merkezi buluşması ise İstanbul Kartal'da olacak. Kartal'da yapılacak büyük miting için hazırlıklar başladı.

Türk - İş Kartal'daki 1 Mayıs kutlamasına Marmara Bölgesi'ndeki sendikaları getirecek. Emekçilerin temel sorunlarını meydanlardan haykıracak.

"Hayat pahalılığı iyice derinleşiyor. İnsanlarımız yoksullaşıyor. TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyonlardan dolayı bugün asgari ücretin 2 bin 500 TL’si yok oldu. Pazar, çarşı enflasyonlarını bilmiyorlar."

Ulusal Kanal'a konuşan Türk-İş 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, insan onuruna yaraşır ücret ve vergide adalet talebiyle yapılacak buluşmada, sendikal örgütlenme ve grev gibi en temel haklara dair de önemli mesajların verileceğini söyledi.

"Ocak ayında aldığımız maaşımızı biz aralık ayında da almak istiyoruz. Çok büyük kaybımız var. Emekliler ile ilgili de sıkıntılarımız var. Onları da dile getireceğiz. Geçmişte EYT de yanlarında olduğumuzu söyledik. Bununla ilgili birçok hak gasbına uğrayan insanlar var."

İstanbulluları Kartal'da yapılacak mitinge davet eden Erdal, "güvenceli iş ve insanca yaşam için 1 Mayıs'ta bayrağını al gel" dedi.

"Biz sadece TÜRK-İŞ’e üye olanların sendikası değiliz. İşsizlerin, taşeronların, asgari ücretlilerin, emeklilerin, dul ve yetimlerin sendikasıyız. Geçmişte nasıl emeklisiniz, çiftçisini zorda olanları temsil ettiysek işsizliği de gündeme getireceğiz. Tüm emek dostlarını Kartal Meydanı’na bekliyoruz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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