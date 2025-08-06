Türk limanlarında Temmuz rekoru! Konteyner yüklemesinde tarihi zirve görüldü

Temmuz ayında Türk limanlarında rekor kırıldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı verilere göre, sadece temmuzda 634 bin 879 TEU konteyner yüklemesi yapılarak tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Toplam elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 14,5 artışla 1 milyon 259 bin 801 TEU’ya ulaştı. Yılın ilk yedi ayında ise toplam konteyner hareketi 8 milyon 273 bin 352 TEU olarak kaydedildi. Bu rakamlar Türkiye'nin deniz ticaretinde istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini kanıtlıyor.

YURT DIŞI HAREKETLİLİĞİ PATLADI

Yük hareketliliği yalnızca konteynerle sınırlı kalmadı. Temmuzda Türk limanlarında elleçlenen toplam yük miktarı 47 milyon 679 bin 802 tona ulaştı. Ocak-temmuz döneminde bu rakam 322 milyon 818 bin 212 tona çıktı. Yurt dışına gönderilen yük miktarı yüzde 5 artışla 12 milyon 493 bin 192 ton olurken, yurt dışından gelen yük miktarı yüzde 13,5 artışla 23 milyon 98 bin 434 tona fırladı. Toplam yurt dışı yük taşımaları ise temmuzda yüzde 10,4’lük sıçrama ile 35 milyon 591 bin 626 tona ulaştı.

LİMANLARIN KRALI YİNE KOCAELİ

Temmuz ayında en fazla yük elleçlenen bölge yine Kocaeli oldu. Kocaeli limanlarında 7 milyon 664 bin 573 ton yük taşınırken, onu Aliağa 7 milyon 658 bin 237 tonla, İskenderun ise 6 milyon 178 bin 76 tonla takip etti. Aynı ayda transit yük taşımaları 5 milyon 529 bin 163 ton, kabotaj yük taşımaları ise 6 milyon 559 bin 13 ton olarak gerçekleşti. Bu süreçte en dikkat çekici artış ise briketlenmemiş taşkömürü yüklerinde yaşandı. 1 milyon 373 bin tonluk artışla, toplamda 3 milyon 235 bin ton taşkömürü elleçlendi.

Limanlarımızdan yurt dışına en çok gönderilen yük 1 milyon 86 bin 916 ton ile portland çimento oldu. Ardından klinker ve fuel oil geldi. Dış ticarette Türkiye’ye en fazla yük gönderen ülke ise 3 milyon 97 bin 668 tonla Rusya oldu. Onu ham petrol ve hurda demir izledi. Türkiye’den en fazla yük gönderilen ülke ise İtalya olurken, ABD ve İspanya da üst sıralarda yer aldı.