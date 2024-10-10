Türk Ordusu Ateş Serbest 2024 Tatbikatını gerçekleştirdi

Türk Ordusu Ateş Serbest 2024 Faaliyetini Ankara Polatlı’da icra etti. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş gücü gösterildi, envanterdeki silah ve sistemler tanıtıldı.

Silahların hedefteki etkisini göstermek ve farklı sınıf ve kuvvetlere mensup personelin silahları tanıması amacıyla düzenlenen tatbikata çok sayıda subay, astsubay ve basın mensubu katıldı.



Tatbikat öncesinde sergi alanında Türk Silahlı Kıvvetleri envanterindeki ateş gücü yüksek silahlar ve sistemler tanıtıldı.