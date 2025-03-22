Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Akın’ın vefatını resmi bir açıklamayla duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın en zarif ve asil yüzlerinden biri olan Akın, sinema kariyeri boyunca unutulmaz filmlere imza atmış, milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Akın’ın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

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