Türk sinemasının usta ismi Osman Sınav’a son veda

Türk televizyon ve sinema dünyasında derin izler bırakan usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 69 yaşında hayata veda etti.

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi hafızalara kazınan dizilere imza atan Sınav, sinema ve televizyon dünyasına kazandırdığı sayısız yapımla geniş kitlelere hitap etmişti. İki gün önce hayatını kaybeden usta yönetmen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir veda töreni gerçekleştirildi. Törende, sanatçının çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav taziyeleri kabul etti.

Törene sanat, siyaset ve iş dünyasından pek çok önemli isim katıldı. Katılımcılar arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem gibi isimler yer aldı.

Sanat dünyasından dostları ve meslektaşları, Osman Sınav’ın Türk sinema ve televizyonuna katkılarının unutulmayacağını belirterek derin üzüntülerini dile getirdi.