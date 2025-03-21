Türk sinemasının usta ismi Osman Sınav'a veda! AKM'de tören düzenlenecek

Türk televizyon ve sinema tarihine damga vuran, efsanevi yapımlarıyla hafızalara kazınan Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Sanat dünyasını yasa boğan kayıp sonrası Sınav için yarın saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir veda töreni düzenlenecek.

Usta yönetmenin cenazesi, ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

UNUTULMAZ YAPIMLARIYLA TÜRK TELEVİZYONUNA DAMGA VURDU

1956 yılında Burdur'un Yeşilova Köyü'nde doğan Osman Sınav, sanat yolculuğuna lise yıllarında başladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim, tekstil tasarımı ve sinema eğitimi aldı.

Reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle kariyerine başlayan Sınav, 1984 yılında Sinegraf isimli yapım şirketini kurarak televizyon ve sinema dünyasına adım attı.

Osman Sınav, 1990’lı yıllardan itibaren Türk televizyonuna damga vuran dizilere imza attı. "Süper Baba", "Deli Yürek", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaştı.

Onun yönetmenliğini üstlendiği diziler, sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede de büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Televizyonun yanı sıra sinema dünyasında da önemli işlere imza atan Sınav, "Gerilla", "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi", "Pars: Kiraz Operasyonu", "Uzun Hikâye" ve "Aşk Kırmızı" gibi filmleriyle beyazperdede de kendine özgü bir iz bıraktı.