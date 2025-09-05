Türkiye aylarca onu aramıştı: Fatih Aydın'ın otopsi raporu açıklandı

Küçükçekmece’de metruk binada cesedi bulunan Fatih Aydın’ın ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı.

13 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Küçükçekmece'de, Fatih Mahallesi Atatürk Köşkü Caddesi üzerindeki Kibrithane arkasında bulunan metruk binada bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayın ardından yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Fatih Aydın vakasında yeni bir sayfa açtı.

Cesetten alınan DNA örneği, 7 Temmuz 2024 tarihinde Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi’ne başvurarak oğlunun kaybolduğunu bildiren anne Rabia Aydın’dan alınan örnekle karşılaştırıldı. İnceleme sonucunda, metruk binada bulunan cesedin Fatih Aydın’a ait olduğu kesinleşti. 

FATİH AYDIN OLAYINDA OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Gelişmenin ardından, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Tüm Türkiye’nin merakla takip ettiği dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. ATV ekranlarında yayınlanan programda konuşan sunucu Esra Erol, Fatih Aydın’a ait otopsi raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Erol, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İncelenen kemiklerde patolojik ve travmatik belirgin izlere rastlanmadı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etkin maddeleri bulunmadı. Yani ölüm sebebi belli değil."

TARTIŞMA SONRASI KAYBOLMUŞTU

Fatih Aydın’ın kayboluş süreci, 7 Temmuz 2024 tarihinde annesi Rabia Aydın’ın polis merkezine başvurmasıyla gündeme gelmişti. Rabia Aydın, oğlunun babasıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirtmişti.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, olayın cinayet olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen vakayla ilgili soruşturma hala sürüyor.

