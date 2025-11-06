Türkiye Basın Federasyonu, medyanın sorunlarını Burhanettin Duran’a aktardı

Türkiye Basın Federasyonu (TBF) yetkilileri, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya geldi. 25 ulusal ve yerel medya yöneticisinin katıldığı toplantıda, yerel ve ulusal medyanın karşı karşıya olduğu zorlukları içeren kapsamlı bir rapor sunuldu.

TÜRKSAT ÜCRETLERİ VE DENETİMSİZ DİJİTAL PLATFORMLAR

Görüşmede öncelikli olarak TÜRKSAT uydu ücretlerinin yüksekliği masaya yatırıldı. Federasyon temsilcileri, ücretlerin dolar üzerinden alınmasının yanlışlığına vurgu yaparak, bu durumun özellikle yerel medya kuruluşlarını finansal olarak ciddi şekilde zorladığını ifade etti.

Bir diğer önemli başlık ise dijital mecraların hızla gelişmesinin yarattığı etki oldu. Bu gelişmenin hem fırsatlar hem de tehditler barındırdığına dikkat çekildi. Bazı dijital platformların yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle üzerlerinde denetim yapılamadığı, buna karşın reklam pastasının çok büyük bir kısmını bu mecraların aldığı belirtildi. TBF heyeti, bu haksız rekabete karşı geleneksel medyanın korunmasına yönelik acil yasal düzenlemeler talep etti.

Toplantıda ayrıca, telif hakları konusunda sektörde acil bir birlik sağlanması gerektiği vurgulandı. Farklı meslek birliklerinin farklı ücretlendirmeler uygulamasının sektörde büyük bir karmaşa yarattığı ifade edildi. Gazeteciler, mesleki haklar kapsamında uzun süredir beklenen yeşil pasaport verilmesi talebini de Duran'a iletti.

DURAN: "MEDYANIN YANINDA YER ALACAĞIZ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Basın Federasyonu üyelerinin taleplerini dikkatle dinledi. Duran, ziyarete ilişkin, “Biz ve ekibimiz her zaman medyanın yanında yer alacağız. Sorunların çözümü için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız.” dedi.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise görüşmenin ardından, “İletişim Başkanımız Sn Burhanettin Duran’a nazik kabulleri için teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.