Türkiye Basın Federasyonu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: "Medya hedef gösterilemez"

Federasyon, yaptığı açıklamada, medyanın eleştiriden muaf olmadığını belirterek, ancak medya organlarını topluca hedef göstermenin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. "Medya organlarını hedef göstermek, izlenmemesi veya aboneliklerin iptal edilmesi yönünde çağrılar yapmak, basın özgürlüğüne müdahale anlamına gelir" denildi.

Açıklamada, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğu vurgulanarak, Anayasa'nın ilgili maddesinde "Basın hürdür, sansür edilemez" ifadesine yer verildi. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de basın özgürlüğünün önemini sıkça dile getirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye Basın Federasyonu, Özgür Özel’in açıklamalarının, özellikle medya emekçilerini zor duruma soktuğunu belirtti. Federasyon, medya organlarının ekonomik olarak zorluk yaşaması durumunda işten çıkarmaların kaçınılmaz olacağına dikkat çekerek, bu tür açıklamaların medya emekçilerinin emeğine saygısızlık olduğunu ifade etti.

Federasyon, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sağduyuya davet ederek, basın özgürlüğünü ve medya emekçilerinin haklarını koruma konusunda daha hassas bir tutum sergilemeye çağırdı.

Sonuçta, Türkiye Basın Federasyonu, medya özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurdu.