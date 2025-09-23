Türkiye ile Azerbaycan’dan tarihi adım: Mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Azerbaycan’da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hankendi şehrini ziyaret ederek Karabağ Üniversitesi’nde Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Şahin Bayramov da katıldı.

“İKİ ÜLKENİN HALKLARI BİRBİRLERİNİ SEVİYOR”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıda yaptığı konuşmada, farklı bir yere evrilen dünyada devletlerin sadece pragmatik ilişkilerle değil, daha güçlü bağlarla birbirini koruyabileceğini söyledi. Türkiye’nin kardeş devletlerle çok iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini vurgulayan Tekin, bu noktada milli eğitim bakanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi veren Tekin, eğitim programlarını çağın gerekliliklerine göre revize ettiklerini ancak dost ve kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirecek şekilde kurguladıklarını söyledi. Revize edilen programlarda dostluk ilişkilerine maksimum düzeyde yer verdiklerini aktaran Tekin şunları kaydetti: “Bu anlamda en çok üzerinde durduğumuz ülke şüphesiz Azerbaycan’dır. İki ülkenin cumhurbaşkanları ilişkileri geliştirmek için birbirlerine kardeşçe davranıyor. Aralarındaki samimiyet inanılmaz. İki ülkenin halkları birbirlerini seviyor. Bize düşen de cumhurbaşkanlarımızın bize çizdiği perspektifler ve toplumun beklentileri doğrultusunda adımlar atmaktır. Bizim diğer bakanlardan daha çok çalışmamız lazım.”

Mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye’de pek çok uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Tekin, bu tecrübeyi Azerbaycan ile paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı. Tekin, “Tecrübemizi burada paylaşmak, Azerbaycan’daki gençlerimizin bu tecrübelerden faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki dönemde teorik bilgilerden ziyade beceri odaklı istihdam oluşacaktır. Biz de mesleki ve teknik eğitimde beceri odaklı bir mantıkla işbirliği geliştirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

KARABAĞ’A TÜRKİYE’DEN OKUL

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in görüşmesinde Karabağ’da bir okul inşa edilmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirten Tekin, “Ağdam’da ya da uygun olacak başka bir yerde okul inşa edeceğiz.” dedi.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türk mevkidaşını Karabağ’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amrullayev, “Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri eğitimde de en sıkı şekilde devam ediyor.” dedi.

Görüşmenin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini öngören protokole imza attı.