Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya'nın başkenti Berlin'de 2025 Alman-Türk Otomotiv Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Bakan Kacır, Alman firmalarına yönelik net bir davette bulunarak, Türkiye'nin yatırım avantajlarını ve otomotiv sektörünün ulaştığı seviyeyi detaylıca anlattı. Küresel ekonomi, üretim coğrafyaları ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu süreçte, çok taraflı iş birliklerinin sınandığını, buna karşılık güvenilir ve stratejik ikili ortaklıkların öneminin arttığını belirten Bakan, "Türkiye ve Almanya arasındaki güçlü ve tarihsel ortaklık, küresel düzlemdeki bu değişimi, ortak başarılara dönüştürmemiz için bize cesaretlendirici bir zemin ve benzersiz bir fırsat sunuyor" dedi. Kacır, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı, güçlü sanayi altyapısı ve öngörülebilir yatırım ortamıyla Almanya otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu güvenilir, uzun vadeli ve rekabetçi ortak olduğunu dile getirdi.

Bakan, sözlerine şöyle devam etti: "Alman firmalarını Türkiye'nin sunduğu güçlü yatırım zeminine ve yükselen mobilite fırsatlarının merkezinde yer almaya davet ediyoruz."

Bakan Kacır, Türkiye ve Almanya arasındaki çok boyutlu ve köklü ilişkilerin temel sütunlarından birini ticaret ve yatırımların oluşturduğuna işaret etti. Türkiye'de hali hazırda 8 binden fazla Alman sermayeli şirketin faaliyet yürüttüğünü hatırlatan Bakan, bu şirketlerin Türkiye'ye üretim, ihracat ve istihdam yoluyla kazandırdıklarını ve Türkiye'de kazandıklarını ifade etti. Benzer şekilde, Türk firmalarının da Almanya'da önemli yatırımlar yaparak hem Almanya ekonomisine hem de iki ülkenin ortaklık ruhuna katkı sağladığını belirtti. Özellikle Türkler tarafından Almanya'da kurulan ve yıllık cirosu 50 milyar doları aşan 80 bini aşkın şirketin, Alman ekonomisine ciddi bir dinamizm, rekabet yeteneği ve yenilikçi güç kattığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“TÜRKİYE KÜRESEL BİR ÜRETİM ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ”

Türkiye'nin son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılımlarla hiç olmadığı kadar kuvvetlendiğini anlatan Bakan Kacır, bu dönemde hukuktan ekonomiye, altyapıdan siyasete uzanan geniş bir yelpazede kapsamlı reformları hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu reformların sonucunda yatırımcıya güven veren, cazip ve öngörülebilir bir yatırım ve iş iklimi oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Kacır, ülkenin sanayi ve teknolojideki başarılarını rakamlarla ortaya koydu: Sanayi üretimi 3.5 katına çıktı. Ürün ihracatı, 36 milyar dolardan 270 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan kuşakta en fazla ülkeye, en fazla çeşit ürünü rekabetçi biçimde ihraç edebilen ülke konumuna yükseldi.

Bu başarıların lokomotiflerinden biri olan otomotiv sanayiinin, tarihi kazanımlarda önemli bir payı olduğunu belirterek, sektörün güçlü üretim altyapısını ve geniş yetenek havuzunu vurguladı. Sektör, ana sanayide 65 bin, tedarik sanayide ise 1.100’den fazla firmada 200 bini aşkın vatandaşa istihdam sağlıyor. Yüksek teknolojili ve üst düzey kalitedeki üretimi maliyet avantajıyla sunabilme yetkinliğiyle öne çıktığını ekledi.

OTOMOTİVDE KAPASİTE VE İHRACAT ARTIYOR

Bakan Kacır, Türkiye otomotiv sektörünün yıllık 2.2 milyon araç üretim kapasitesi ve uluslararası kalite standartlarında yüksek katma değerli parça üretme kabiliyetiyle küresel tedarik zincirlerindeki rolünü sürekli artırdığını ifade etti. Otomotiv sektörünün geçtiğimiz yıl 37.2 milyar dolarla ihracatta rekor kırdığını ve bu yılın ilk 10 ayındaki performansıyla 40 milyar dolar ihracat hedefine yaklaştığını söyledi. Türkiye'nin, ticari araç ve otobüs üretiminde Avrupa'da 1'inci, otomotiv üretiminde ise 4'üncü sırada bulunduğunu belirten Kacır, ülkenin yüz akı otomotiv sanayiinin rekabetçiliğini ileriye taşımak adına küresel trendleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Otomotiv sektörünün mobilite odaklı yeni ekosisteme dönüşümünde öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Bakan Kacır, bu hazırlığın temelinde güçlü üretim altyapısı ile gelişmiş Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı'nın iradesi ve liderliğiyle hayata geçirilen elektrikli ve akıllı otomobil Togg’un, "yeni mobilite teknolojilerindeki fırsatları yakalamak için attığımız kritik bir adım oldu" ifadesini kullandı.

Bakan, Togg'u "asla" yalnızca iç talebi karşılayacak bir marka olarak görmediklerini vurgulayarak, markayı kalitesi ve teknolojisiyle Avrupa'nın en gelişmiş pazarlarında dahi tercih edilecek bir mobilite markası olarak konumlandırdıklarını söyledi. Ayrıca, elektrikli araçların yaygınlaşması için verilen desteklerle Türkiye'deki şarj bağlantı sayısının 36 bine ulaştığını hatırlattı.

YATIRIMCILARA AÇIK DAVET: TÜRKİYE İKİNCİ EVİNİZ OLABİLİR

Bakan Kacır, yeni yatırım arayışındaki küresel otomotiv firmalarıyla Türkiye'nin cazip yatırım ortamını paylaştıklarını belirterek, "Kendilerini Türkiye'nin güçlü potansiyelini değerlendirmeye ve yerinde keşfetmeye davet ediyoruz" diye konuştu. Halihazırdaki yatırımcı ilgisinin, Türkiye'nin uluslararası yeni mobilite yatırımları için bir cazibe merkezi olduğunu ispatladığını dile getirdi.

Bu çerçevede, Bakan Alman firmalarına tekrar seslenerek şunları kaydetti: "Bu vesileyle Alman firmalarını, Türkiye'nin sunduğu güçlü yatırım zeminine ve yükselen mobilite fırsatlarının merkezinde yer almaya davet ediyoruz. Türkiye, öngörülebilir yatırım ortamı, güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Almanya'nın otomotivde ihtiyaç duyduğu güvenilir, rekabetçi ve uzun vadeli ortağıdır."

Almanya'dan birçok üretici ve tedarikçinin Türkiye'yi yakından tanıdığını, hatta gerçekleştirdikleri yatırımlarla ülkeyi "adeta ikinci evi haline getirdiğini söyleyebiliriz" dedi. Türk üretim altyapısının esnek ve ölçeklenebilir üretim kabiliyeti ile nitelikli insan kaynağının, Alman otomotiv firmalarını yeni nesil mobilite yarışında avantajlı konuma taşıyacak stratejik bir ortaklık zemini sağladığını belirtti.

TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ KONUMUNDA

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği üyeliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yüksek alım gücüne sahip 1 milyarlık nüfusa erişim imkanı sunduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, bu durumu "Türkiye'yi küresel tedarik zincirlerinin doğal lojistik üssü haline getiriyor" sözleriyle açıkladı. Modern karayolları, demiryolları, gelişmiş limanlar ve hava kargo kapasitesi ile üç kıtanın kesişim noktasındaki stratejik konumun bu avantajı pekiştirdiğini ifade etti.

Son olarak, Türkiye'nin jeostratejik avantajları kadar genç ve dinamik nüfusunun da büyük bir değere sahip olduğunu, Almanya dâhil Avrupa'nın birçok önde gelen ekonomisine göre 10-15 yaş genç bir nüfusa sahip olduğunu söyledi. Bakan, konuşmasını şu çağrıyla tamamladı: "Bizim yatırımcılardan beklentimiz Türkiye'yi salt bir pazar olarak değil, bölgesel ve küresel değer zincirlerine ihraç da gerçekleştirebilecekleri bir merkez olarak konumlandırmalarıdır. Yatırımlarını tamamlayacak Ar-Ge altyapısını ülkemizde kurmalarıdır. Türkiye ve Almanya iş birliği, güç birliği yapmaya yöneldikçe bu büyük dönüşüm fırtınasında güçlenerek çıkacaktır."