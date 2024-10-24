Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından mı engellendi? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Türkiye'nin BRICS'e üyeliğinin Hindistan tarafından engellendiği yönündeki haberler gündem olmuştu. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden önemli bir açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından mı engellendi? O iddialarla ilgili açıklama geldi
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Bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin BRICS'e üyeliğinin Hindistan tarafından engellendiği yönünde çıkan haberler gündem olmuştu.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) önemli bir açıklama geldi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.

Açıklamada, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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