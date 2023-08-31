Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı
Turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesi M.Ç. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 31, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;
FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. #Muğla… pic.twitter.com/yN4PEZaiX9
Kaynak: TRT Haber