Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı

Turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesi M.Ç. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı
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Kaynak: TRT Haber

# fetö # FETÖPDY # muğla
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