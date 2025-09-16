Ufuk Özkan’a ne oldu? Kafa karıştıran açıklamalar geldi

Birçok vatandaşın merak ettiği “Ufuk Özkan’a ne oldu?” sorusu gündeme oturdu. Peş peşe yapılan açıklamalar kafaları karıştırırken, ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili farklı iddialar ortaya atıldı.

Ufuk Özkan’a ne oldu? Kafa karıştıran açıklamalar geldi
‘Geniş Aile’ dizisinde canlandırdığı ‘Cevahir’ karakteri ile hafızalara kazınan Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. İlaç içtiği iddia edilen başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Oyuncu, çıkan haberlerin ardından intihar iddialarını yalanladı. Egzama tedavisi için hastaneye gittiğini ve iki günde bir kontrol altında olduğunu söyledi.

TİYATROTR’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada, “Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin kullandığı ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve ardından taburcu edilecektir” denildi.

KARDEŞİNDEN DUA İSTEĞİ

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan ise sevenlerinden dua istedi. Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar’ın aktardığına göre Umut Özkan, “Ağabeyim bir süredir siroz nedeniyle tedavi görüyor. Nakil için heyetin olumsuz rapor vermesi onu çok üzdü. Hatta ‘Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım’ dedi. Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar” ifadelerini kullandı.

