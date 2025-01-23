Uğur Mumcu suikastının yıldönümü: "Azmettirici MOSSAD'dır"

Umut davasında tanık olarak ifadeye çağrılan dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın “bildiklerini anlatmasının” faydalı olacağına dikkat çekti.

“Azmettirici MOSSAD’dır. İsrail, Uğur’un yazılarından çok rahatsızdı. Suikastten çok kısa bir zaman önce İsrail elçisi Uğur Mumcu’yu ziyaret etmiş ve ‘Bombalı bir saldırıda bacakların kopabilir.’ diyor. Bunu Uğur Mumcu’dan öğrendim."

Korkusuz kalem, anti emperyalist düşünür, Atatürk devriminin yılmaz savunucusu gazeteci Uğur Mumcu’nun katledilişinin üzerinden 32 yıl geçti.



Usta yazarın son dönemlerinde ABD-İsrail’in sözde Kürt devleti planına yoğunlaştığına dikkat çeken ağabey Ceyhan Mumcu, Mumcu'nun bu nedenle katledildiğini vurguladı

"Uğur Mumcu’nun çalışmaları bugün Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle doğrudan ilgili. O zaman bunları gördü. Orada ABD ve İsrail himayesinde bir sözde Kürt devleti kurma planını fark etti. Türk kamuoyunu bu konuda aydınlattı. Yanılmadı. Gelişmeler aynen son yazılarındaki gibi."

Ceyhan Mumcu, suikastın iki hedefinin olduğuna dikkat çekti.

“Bir Uğur Mumcu’yu tasfiye etmek. Bu daha az önemlidir. Asıl amaç bu suikast aracılığıyla Türkiye-İran çatışması başlatmak.”

Avukat Mumcu, "Umut davası"nda dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak davet edilmesini “bildiklerini anlatması faydalı olur” sözleriyle değerlendirdi.