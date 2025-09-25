UKOME oy birliğiyle kabul etti: Tüm okul servislerine kamera geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında önemli bir karar alındı. Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) düzenlenen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlık etti.

Gündemin en dikkat çekici maddesi okul servislerinin güvenliğini artırmaya yönelik öneri oldu. Toplantıda okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu görüşüldü ve karar oy birliğiyle kabul edildi.

TAKSİLER VE MİNİBÜSLERDEN SONRA SERVİSLER DE DAHİL EDİLECEK

Kent genelinde halihazırda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla taksiler, minibüsler ve taksi dolmuşlar takip ediliyor. UKOME kararıyla birlikte bu sisteme okul servisleri de dahil edilecek.

Böylece öğrencilerin güvenliğinin artırılması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla her okul servisinde kayıt sistemi zorunlu hale getirilecek.

Toplantıda Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin birinci fıkrasının revize edilmesi talep edildi. Yeni düzenleme şu şekilde açıklandı: “Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır.”

Bu düzenleme ile birlikte araçların her koltuğu görünecek şekilde kamera yerleşimi yapılacak ve kayıtlar mevzuata uygun şekilde tutulacak.

2026’DA ZORUNLU HALE GELECEK

UKOME’de kabul edilen kararın imza süreçlerinin ardından 2026 yılı içerisinde uygulamaya alınması planlanıyor. Böylece İstanbul’da hizmet veren tüm okul servisleri kamera ile donatılacak ve öğrencilerin güvenliği teknolojik sistemlerle takip edilecek.