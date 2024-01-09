Üniversite Öğrencisinin Öldüğü Asansör Kazasında İstenen Ceza Belli Oldu

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş asansör kazasında hayatını kaybetmişti. İddianamede, tutuklu sanıklar asansör firmasının sahibi Mustafa Büyükyapıcı ve 3 mühendisin 3 yıldan 22,5 yıla kadar, tutuksuz sanık elektrik mühendisi için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Üniversite Öğrencisinin Öldüğü Asansör Kazasında İstenen Ceza Belli Oldu
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Olay, 25 Ekim saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişi binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. Aydın 'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve mühendisler U.İ., R.A. H.T. tutuklandı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Üniversite Öğrencisinin Öldüğü Asansör Kazasında İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

İddianame kabul edildi

Zeren Ertaş’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanıp, hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu 4 sanık için ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla, tutuksuz sanık N.M. için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca bilirkişi raporundan bazı bölümler, olay yerinden çekilen fotoğraf ve video kayıtları iddianamede yer aldı.

İddianamede, 16 kişilik olan asansöre 16 kız öğrencinin bindiği belirtildi. Asansörün öğrencilerin binmesinden sonra zemin kattan bodrum kata doğru düşmeye başladığı, Zeren Ertaş'ın asansörden çıkmaya çalıştığı sırada ise asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ertaş'ın ayrıntılı otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede genç kızın ölümünün sıkışmaya bağlı sebeplerden olduğu, olayda 2 öğrencinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

Asansör bakım firması asli kusurlu

Asansör bakım firması yetkilisi tutuklu sanık Mustafa Büyükyapıcı'nin asansörün fren sistemi olan ‘UCM’ sistemini önceden devre dışı bırakması nedeniyle kazanın meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, "UCM sisteminin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz şekilde hareket etmesini engelleyen bir güvenlik ekipmanı olduğu, kaza anında bu sistemin devreye girmemesi nedeniyle sanığın kusurunun ağır olduğu, asli kusurlu olarak değerlendirildiği" ifadelerine yer verildi.

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