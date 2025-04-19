Ünlü oyuncu arkadaşını öldürdü: Sonra da bileklerini kesti!

Olay, İstanbul Fatih’e bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevil Akdağ ile Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav’ın evine geçti. Evde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Akdağ, eline geçirdiği bıçakla Kırav’ı öldürdü, ardından kendi bileklerini keserek evden kaçtı.

Elif Kırav’dan haber alamayan yakınları, genç kadının evine gittiğinde onu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Sevil Akdağ olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın ardından konuşan mahalle sakinlerinden Abdulkadir Bediroğlu, “İki kız arkadaş tartışmış. Sonra biri diğerini bıçaklayıp bileklerini kesmiş. Annesi gelip cesedi bulmuş. Mahallede görüyorduk, selamlaşırdık. İyi bir insandı.” dedi.