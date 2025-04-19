Hatay'da trajik olay: Balık tutarken hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde sahilde balık tutan 42 yaşındaki Bedri A., oltasına takılan balığı sudan çıkarmak isterken feci şekilde can verdi. Denize girdiği sırada ayağına dolanan misina sebebiyle suya kapılan adamın cansız bedeni, yaklaşık 30 metre açıkta bulundu.

Olay, Arsuz’un sahil kesiminde meydana geldi. Bedri A., sahilde amatör olta balıkçılığı yaparken oltasına balık takıldı. Balığı yakalamak için denize giren adam, bir anda su içinde çırpınmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Bedri A., ayağına dolanan misina nedeniyle hareket edemedi ve suya kapıldı.

Çevredeki vatandaşlar, Bedri A.’nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Arama çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Sahil Güvenlik ekipleri, Bedri A.’nın cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Bedri A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Bedri A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.