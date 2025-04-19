Berk Atan trafik kazası geçirdi: Yoğun bakımda, durumu kritik!

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde ekip aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan (34) ile yanında bulunan Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Berk Atan trafik kazası geçirdi: Yoğun bakımda, durumu kritik!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Berk Atan’ın da içinde bulunduğu minibüs, Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak Mahallesi kırsalında kontrolden çıkarak devrildi. Y.U.K. yönetimindeki 34 EFH 328 plakalı araçta bulunan Atan ve Taşkın, kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde Berk Atan’ın kaburgasında, Aybike Sağlam Taşkın’ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Atan’ın yoğun bakımda, Taşkın’ın ise beyin cerrahisi servisinde tedavisi sürüyor. Her iki ismin de sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

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