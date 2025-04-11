Ünlü oyuncuların dizide yerlerine gelen isimler belli oldu!

2 Nisan’da sosyal medyada yayılan Filistin boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat’a destek veren isimler de benzer şekilde dizilerden uzaklaştırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü oyuncuların dizide yerlerine gelen isimler belli oldu!
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TRT Tabii platformunda yayınlanacak olan Muhabir dizisinde rol alan Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da yapımdan çıkarılan oyuncular arasında yer aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide "Uğur" karakterini canlandıran ve iki günlük çekimi tamamlayan Furkan Andıç’ın sahneleri tamamen çöpe atıldı. Andıç’ın yerine genç oyuncu Mekin Sezer kadroya dahil edildi.

Ünlü oyuncuların dizide yerlerine gelen isimler belli oldu! - Resim : 1

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