Üretimde ara elaman sorunu

Ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor ancak sanayi bölgelerindeki ustalar çalıştıracak eleman bulamıyor. Nitelikli iş gücü ihtiyacının, iş hayatında zorluklara neden olduğunu söyleyen sanayi ustaları yaşadıkları sorunları Ulusal Kanal'a anlattı.

ÜRETİMDE ARA ELAMAN SORUNU

Eğitimciler, üretimde yaşanan nitelik sorununa ilişkin eğitim ve ekonomi politikalarına vurgu yapıyor. Mesleki liselerde eğitim niteliğinin düşmesi beraberinde genç işsizliği de getiriyor. Eğitimci Orçun Özmen, eğitimdeki nitelik sorunun çözümlerini de anlattı.