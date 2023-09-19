Üretimde ara elaman sorunu

Mesleki eğitimdeki nitelik eksikliği yeni eğitim-öğretim döneminde yine gündemde... Sektörde ara eleman ihtiyacı artarken, eğitimciler de mesleki okullardaki eğitim sorunlarından şikayetçi.

Üretimde ara elaman sorunu
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor ancak sanayi bölgelerindeki ustalar çalıştıracak eleman bulamıyor. Nitelikli iş gücü ihtiyacının, iş hayatında zorluklara neden olduğunu söyleyen sanayi ustaları yaşadıkları sorunları Ulusal Kanal'a anlattı.

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ÜRETİMDE ARA ELAMAN SORUNU

Eğitimciler, üretimde yaşanan nitelik sorununa ilişkin eğitim ve ekonomi politikalarına vurgu yapıyor. Mesleki liselerde eğitim niteliğinin düşmesi beraberinde genç işsizliği de getiriyor. Eğitimci Orçun Özmen, eğitimdeki nitelik sorunun çözümlerini de anlattı.

Üretimde ara elaman sorunu - Resim : 2

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