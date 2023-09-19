Üretimde ara elaman sorunu
Mesleki eğitimdeki nitelik eksikliği yeni eğitim-öğretim döneminde yine gündemde... Sektörde ara eleman ihtiyacı artarken, eğitimciler de mesleki okullardaki eğitim sorunlarından şikayetçi.
Ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor ancak sanayi bölgelerindeki ustalar çalıştıracak eleman bulamıyor. Nitelikli iş gücü ihtiyacının, iş hayatında zorluklara neden olduğunu söyleyen sanayi ustaları yaşadıkları sorunları Ulusal Kanal'a anlattı.
ÜRETİMDE ARA ELAMAN SORUNU
Eğitimciler, üretimde yaşanan nitelik sorununa ilişkin eğitim ve ekonomi politikalarına vurgu yapıyor. Mesleki liselerde eğitim niteliğinin düşmesi beraberinde genç işsizliği de getiriyor. Eğitimci Orçun Özmen, eğitimdeki nitelik sorunun çözümlerini de anlattı.
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