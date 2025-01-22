Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu!

Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. 

Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında ufak çaplı patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 250 işçinin çalıştığı şantiyede 20 konteyner yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan işçi Ömer Karataş, “Biz iş yerinde çalışıyorken bir baktık alevler yükseliyor, dumanlar yükseliyor. Aşağıya indik, bir baktık konteyner yanıyor öyle fark ettik. Can kaybı yok ama içinde eşyalar telef oldu. İşte öyle, itfaiyeciler geldi söndürdü, yaklaşık 100 - 150 konteyner var zaten, 25 - 30 tanesi yandı. Can kaybı yok, neden çıktığı belli değil elektrikten de olabilir hiçbir şey belli değil. Allah'tan gece saatlerinde olmadı gece saatlerinde olsaydı belki can kaybı da olabilirdi. Çok şükür bir şey yok can kaybı yok.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yangın Üsküdar
Günün Manşetleri
Gözaltına alındılar...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
4 PKK’lı etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya gidiyor
Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu
Bolu’daki yangın için destek mesajları
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi
Çok Okunanlar
23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! 23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor!
Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!
İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi! Elektrikler günlerce gelmeyecek mi? İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi! Elektrikler günlerce gelmeyecek mi?
İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın uyarısı: "Gaza basılacak" İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın uyarısı: "Gaza basılacak"
AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama