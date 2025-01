Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu!

Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında ufak çaplı patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 250 işçinin çalıştığı şantiyede 20 konteyner yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan işçi Ömer Karataş, “Biz iş yerinde çalışıyorken bir baktık alevler yükseliyor, dumanlar yükseliyor. Aşağıya indik, bir baktık konteyner yanıyor öyle fark ettik. Can kaybı yok ama içinde eşyalar telef oldu. İşte öyle, itfaiyeciler geldi söndürdü, yaklaşık 100 - 150 konteyner var zaten, 25 - 30 tanesi yandı. Can kaybı yok, neden çıktığı belli değil elektrikten de olabilir hiçbir şey belli değil. Allah'tan gece saatlerinde olmadı gece saatlerinde olsaydı belki can kaybı da olabilirdi. Çok şükür bir şey yok can kaybı yok.”