Uyarı: 45 gün içinde başvurmayanın tapusu kiraya verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Eylül'de yeni bir uygulamayı yürürlüğe sokuyor. Son iki yıldır ekilmeyen araziler, sahibinin rızası olmadan kiraya verilecek. Başvuru yapmayan tapu sahipleri 45 gün içinde haklarını kaybedebilir.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Uyarı: 45 gün içinde başvurmayanın tapusu kiraya verilecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işlenmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla başlattığı yeni uygulama, 1 Eylül 2025 itibarıyla devreye giriyor. 2023 yılında ilk kez duyurulan düzenlemeyle birlikte, iki yıl üst üste ekilmeyen araziler, tapu sahibinin izni aranmadan üçüncü kişilere kiraya verilebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren işlenmediği tespit edilen tarım arazileri için 45 gün içinde başvuru yapılmaması durumunda, söz konusu araziler üretime açılmak üzere başkalarına kiralanabilecek.

KİRALAMA BEDELİ ARAZİ SAHİBİNE ÖDENECEK

Yapılacak kiralamalarda elde edilen gelir, hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan tapu sahibinin hesabına yatırılacak. Uygulama, tarımsal üretimi artırmak ve atıl durumdaki arazileri ekonomiye kazandırmak amacıyla yürürlüğe konuluyor.

HASAT DÖNEMLERİ DİKKATE ALINACAK

Bakanlık, tespitlerde bölgelerin hasat dönemlerini göz önünde bulunduracağını açıkladı. Buna göre 1 Eylül’den 31 Ağustos’a kadar olan dönem incelenecek. 2025 yılına ilişkin işlenmeyen arazi listesi ise 1 Eylül itibarıyla yayımlanacak.

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