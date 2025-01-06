Uyuşturucu baskını: 190 hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında 190 adet uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımında kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.