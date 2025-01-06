Uyuşturucu baskını: 190 hap ele geçirildi

Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarıyla birlikte yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uyuşturucu baskını: 190 hap ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında 190 adet uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımında kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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