Kaçak kazı operasyonu: 5 kişi yakalandı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kaleköy köyünde, ormanlık alanda kaçak define kazısı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kaçak kazı operasyonu: 5 kişi yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile ilçesi Kaleköy köyü sınırlarında yer alan ormanlık alanda gerçekleştirdiği kontroller sırasında kaçak kazı yapan bir grubu tespit etti. Operasyon sırasında, kazı çalışması yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Bölgeye yapılan incelemelerde, kazıda kullanılan çeşitli ekipmanlar ile birlikte 4 adet av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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