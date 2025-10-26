Valilik düğmeye bastı! İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı!

İstanbul Valiliği, kentteki dört önemli ilçede bugün uygulanacak bir dizi yasağı kamuoyuna bildirdi. Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de, açık alanda yapılacak toplantılar, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri ve anma törenleri gibi etkinliklerin 26 Ekim Pazar günü (bugün) saat 00.01 itibarıyla başlayarak 1 gün süreyle yasaklandığı açıklandı.

"İLKEL TOPLANMA HAZIRLIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, yasağın gerekçesi de detaylandırıldı. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilgili birimlerin "sanal devriye" çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Bu çalışmalar kapsamında elde edilen istihbarat bilgilerine değinilen açıklamada, "Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Valilik, tespit edilen bu eylem hazırlıklarının toplumsal huzur ve refahı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Söz konusu eylemlerin, provokatif girişimlere zemin hazırlayabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, yasağın bu riskleri bertaraf etmek amacıyla alındığı ifade edildi.

HANGİ EYLEMLER, NE KADAR SÜREYLE YASAKLANDI?

Valilik açıklamasında, yasaklanan eylemler ve yasağın süresi net bir şekilde tanımlandı. Kararın yasal dayanaklarına da yer verilen açıklamada şu bilgiler kaydedildi: "Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması,pankart-afiş asılması ve benzeri eylemler, 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."

Bu kararla birlikte, adı geçen dört ilçede bugün gün boyunca belirtilen türdeki eylemlerin yapılmasına izin verilmeyecek.