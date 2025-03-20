Vatan Caddesi ne zaman açılacak? İşte İstanbul’da trafiğe kapalı yolların listesi!

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararlar doğrultusunda, 19-23 Mart tarihleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Vatan Caddesi’nin durumu ise sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki, Vatan Caddesi açıldı mı? İşte, İstanbul’daki trafiğe kapalı yollar ve son durum.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vatan Caddesi ne zaman açılacak? İşte İstanbul’da trafiğe kapalı yolların listesi!
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İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri aldı. Bu tedbirler kapsamında, 19-23 Mart tarihleri arasında çeşitli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. En çok merak edilen yol ise, İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olan Vatan Caddesi oldu.

İstanbul’daki en önemli arterlerden biri olan Vatan Caddesi, 19 Mart sabah saat 06.00’dan itibaren araç trafiğine kapatıldı. Bununla birlikte, caddeyi kullanan İETT otobüsleri, alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vatan Caddesi'nin 23 Mart tarihi itibarıyla araç trafiğine yeniden açılmasının planlandığı belirtildi.

İşte trafiğe kapalı olan yollar:

1-) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası), 2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü) 3-) Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 4-) Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 5-) Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 6-) Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 7-) Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

Sürücüler için alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi ve D-100 Karayolu öneriliyor.

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