Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da: “Emekçilerle omuz omuza"

Karanlık, işçi sınıfının kararlılığını ve emek mücadelesinin yükselişini vurgulayarak, “Vatan Partisi olarak, 1 Mayıs’ta işçi sınıfımız ve emekçilerle birlikte aynı azim ve heyecanla Kartal’da olacağız” dedi.

“Emek mücadelesi tarih sahnesine çıkıyor”

Basın toplantısında konuşan Karanlık, Türkiye genelinde binlerce işçinin grevler, direnişler ve meydan çağrılarıyla 1 Mayıs'a hazırlandığını söyledi. Emekçilerin bu yıl da Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararlılıkta sahnede olacağını belirtti.

Son bir yılda dikkat çeken işçi başarıları

Karanlık, son dönemde yaşanan işçi eylemlerine dikkat çekerek şu örnekleri verdi:

POLONEZ işçileri, hak mücadelesinde örnek bir başarı modeli ortaya koydu.

Çayırhan maden ve enerji işçileri, özelleştirmeye karşı kararlı duruşlarıyla kamuoyunun takdirini kazandı.

Belediye şirket işçileri, özelleştirmenin sonuçlarını gözler önüne serdi.

Türk-İş, Ankara’da geçim zorluğu ve vergi adaleti temalı büyük bir miting düzenledi.



Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı

Karanlık, Türkiye’de sendikalı işçi oranının yalnızca yüzde 16 seviyesinde olduğunu belirterek, iş kanununda yapılacak düzenlemelerle sendikalaşmanın kolaylaştırılabileceğini, ancak mevcut hükümetlerin buna yanaşmadığını söyledi.

“Vatan Partisi her mücadelede ön cephedeydi”

Vatan Partisi’nin emek mücadelesinde aktif rol aldığını vurgulayan Karanlık, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi’nin de bu süreçte işçilerin sesi olduğunu ifade etti.

“Kriz büyüyor, köklü çözüm şart”

Karanlık, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve iflas eden işletmelerle işçi sınıfının giderek yoksullaştığını söyledi. Toplu iş sözleşmesi sürecinde olan 600 bin işçinin hak mücadelesinin kritik önemde olduğunu belirtti.

“Borç ekonomisi tükendi, üretim ekonomisine geçilmeli”

Mevcut ekonomik modelin tıkandığını söyleyen Karanlık, çözümün “Üretim Ekonomisi” olduğunu dile getirdi. Yurt dışına kaçırılan sermayenin geri getirilmesi, büyük sermayeye yönelik vergi düzenlemeleri ve kayıt dışı altınların üretime kazandırılması önerilerini sundu.

“İşçi hareketi siyasallaşmalı”

Karanlık, işçi mücadelesinin artık siyasi bir mücadeleye dönüşmek zorunda olduğunu belirterek, üretici kesimlerin iktidarda söz sahibi olacağı bir “Üreticilerin Milli Hükümeti”ne ihtiyaç olduğunu vurguladı. Vatan Partisi’nin bu noktada kilit bir rol üstleneceğini belirtti.

“1 Mayıs, köklü değişimin kapısını aralayacak”

Hüseyin Karanlık, “1 Mayıs 2025, Türkiye’nin yakın geleceğine yön verecek tarihi bir gün olacak. Tüm işçi ve emekçi önderlerini Vatan Partisi saflarında birleşmeye çağırıyoruz” dedi.