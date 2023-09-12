Vatan Partisi: "Ekonomi programı 12 eylül programının aynısıdır"

Türkiye'nin milli duvarlarını yıkmanın amaçlandığı 12 Eylül Darbesi'yle ilgili Vatan Partisi'nden önemli açıklama geldi. Hükümetin ekonomide izlediği yol haritasına dikkat çekildi.

"12 EYLÜL PROGRAMININ AYNISIDIR"

Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, hükümetin bugün yürütmeye çalıştığı ekonomi programının 12 Eylül'ün programı olduğunu, işçi sınıfının bunu mahkum edeceğini ifade etti.

- Tayyip Erdoğan ve başkanlık ettiği hükümet, 12 Eylül ve darbelere karşı olduğunu söylüyor ama 12 Eylül'ün ekonomi programını uyguluyorlar. 12 Eylül'ün programı da şimdi yapılmak istendiği gibi sözüm ona enflasyonu düşürme bahanesiyle emekçilerin ücret ve gelirlerini bastırmayı hedeflemişti. Orta Vadeli Program diye açıklanan program da 12 Eylül programının aynısıdır. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

"ERDOĞAN HÜKÜMETİNİN SOPASI YOK"

Karanlık, bu programın başarıya ulaşma şansı olmadığını kaydetti:





- Hükümete, şunu hatırlatalım: Turgut Özal'ın 1980 ekonomi programı, 12 Eylül darbesinin sopasıyla uygulanabilmişti ama Tayyip Erdoğan hükümetinin sopası yok. Dolayısıyla bu program kesinlikle karaya oturacaktır. Sürdürülebilir değildir. Kendilerine 15-16 Haziran büyük işçi yürüyüşlerini, 1989 Bahar Hareketlerini, 1990-1991 Zonguldak Büyük Madenci Yürüyüşünü ve TÜRK-İŞ'in genel grevini hatırlatırız.

"BU PROGRAMIN KARŞISINA KESİN OLARAK DİKİLECEKTİR"

Karanlık, işçi sınıfının programın karşısında olduğunu vurguladı.