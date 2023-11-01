Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Milli Demokratik Devrim Tamamlanacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Nuh'un Gemisi programında gündemi değerlendirdi. Türkiye'de yükselen bir halk hareketi olduğuna dikkat çekti.

- Üç kanaldan halk hareketi büyüyor. Biri Filistin ile dayanışma, o da uzun ve orta vadeli. İkincisi Cumhuriyet hareketi. Bir yıl dönümü hareketi değildi o. Türkiye'nin her yerinde muhafazakar kitlesi, Atatürkçüsü... Bütün Türk Milleti, Cumhuriyet değerlerini savunan mevzide ayağa kalktı.

Perinçek, Türkiye'nin Milli Demokratik Devrimini tamamlama safhasına geldiğini belirtti.

- Göreceksiniz Milli Demokratik Devrimini Türkiye önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde kesin zafere ulaştıracak. Arkadan gelen 1850-1860'lardan beri gelen, Milli Demokratik Devrimimiz, 1876 Devrimi, 1908 Devrimi, 1920 Kemalist Devrim... O Türk Devrimi üç dalga halinde arkadan geldi. Şimdi kesin zafer, Milli Demokratik Devrimini tamamlama ve bir Üreticilerin Milli Hükümetiyle doruğa çıkacak, öyle bir tarihsel sürece girdik.

Doğu Perinçek 29 Ekim Yürüyüşlerini Değerlendirdi

Örgütlü bir hareketi geldiğini belirten Doğu Perinçek, 29 Ekim'deki yüz bin kişilik tarihi yüzüncü yıl yürüyüşünü ele aldı.

- 29 Ekim'de işte gördük, devletin çeşitli törenleri ve kendiliğinden halk hareketleri var. Bir de Vatan Partisi önderliğinde örgütlü bir halk dinamiği de geliyor. Bizim beklediğimizin çok ilerisinde çok güçlü bir yürüyüş oldu Ankara'da. Bu yükselen Filistin ile dayanışma hareketi, emekçi hareketi, üretici hareketi ve Cumhuriyet hareketi... Bunların hepsini birleştirecek tek parti Vatan Partisi, bunların hepsine önderlik edecek tek parti Vatan Partisi.

AK Parti'nin Dış Politika Yanlışları

AK Parti'nin Filistin politikasını eleştiren Perinçek çözümleri anlattı.