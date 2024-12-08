Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Suriye değerlendirmesi: "Neyin bayramını kutluyorsunuz?"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri Ulusal Kanal ekranlarında değerlendirdi.

Amerika ve İsrail ile birlikte bayram yapanlara seslenen Doğu Perinçek, "Amerika ve İsrail ile birlikte neyin bayramını kutluyorsunuz? Amerika ve İsrail'in getirdiği özgürlük mü var? Amerika ve İsrail'in getirdiği bağımsızlık mı var? Amerika ve İsrail'in getirdiği toprak bütünlüğü mü var? Amerika ve İsrail'in getirdiği huzur mu var? Barış mı var Suriye'de? Neyin bayramını kutluyorsunuz" dedi.

Doğu Perinçek yaptığı açıklamada, "Suriye bölünüyor. Kukla PKK devletçiği kuruluyor. Ortaçağ karanlığı Suriye’nin üzerine çöküyor. Filistin ve Lübnan kuzeyden kuşatılıyor. Filistin'e ihanetin mi bayramını kutluyorsunuz? Suriye etnik ve mezhepsel çatışmaların içine itiliyor. Suriye'deki önümüzdeki mezhepsel, etnik boğazlaşmaların bayramını mı kutluyorsunuz? Sığınmacı sorunu büyüyor. Sığınmacılar nereye gidecek? Bombaların altına mı gidecek? Füzelerin altına mı gidecek? Birtakım ortaçağ karanlığının kuvvetlerinin bıçaklarının altına mı gidecek? Nereye gidecek sığınmacılar? ABD ve İsrail’in Türkiye’yi bölme tehdidi ağırlaşıyor. Fakat bütün bunlar karşısında elbette bölgenin, Suriye'nin, Türkiyemizin ve insanlığın geleceğini açacak kuvvetler de var. Türk Silahlı Kuvvetleri tehdidin büyümesine fırsat vermeden PKK/PYD’nin işgal ettiği alana hızla girmeli ve kukla devlet girişimini derhal dağıtmalıdır. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) girişimlerini görüyoruz, PKK alanlarına karşı bir askeri harekat başlamıştır fakat bu harekatın kesin sonuçlu etkili olması için Türk Silahlı Kuvvetleri derhal o alanlara girmeli, PKK/PYD'nin işgal ettiği alanlarda kukla devlet girişimini Türk ordusu, Türk askeri Mehmetçik derhal dağıtmalıdır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye, Rusya, İran, Filistin, Irak, Lübnan, bölge ülkeleri ve Suriye halkı birleşecek ve ABD ile İsrail’in emperyalist girişimi bozguna uğratılacak. Buna kuvvetle inanıyoruz. Çünkü bölge ülkelerinin ve Suriye halkının çıkarı, Suriye'nin Amerika ve İsrail'in işgali altına girmesinde değildir, karanlıklara boğulmasında kesinlikle değildir. Bölge ülkeleri ve Suriye halkı birleşerek bu girişimi, bu Amerikan emperyalizminin ve İsrail siyonizminin girişimini kesinlikle bozguna uğratacaklardır. Vatan Partisi Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, bölge ülkelerinin dayanışması ve üretim devrimi için iktidar görevlerine hazırdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BU TEHDİDİ BOZGUNA UĞRATMALI"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Suriye'deki gelişmelere Türkiye hangi siyasi müdahaleleri yapmalı?" sorusuna da yanıt verdi.

Doğu Perinçek, "Şimdi tam bir fırsat zamanıdır Türk Silahlı Kuvvetleri açısından. Orada bir kukla devlet girişimi pekişiyor, resmileşiyor. Bir federasyona ve konfederasyona doğru Suriye sürükleniyor. Bu federasyon ve konfederasyonun en önemli planı, Amerika ve İsrail planında, oradaki kukla devlettir. Yani PKK/PYD/YPG dedikleri kuvvetlerin, bölücü teröristlerin bir devletçik kurmaları tehdididir. Burada yapılak iş derhal Türk Silahlı Kuvvetleri bu tehdidi bozguna uğratmalı, PKK/PYD'nin işgal ettiği alanlara derhal girmeli ve Suriye'nin bölünmesi girişimine karşı Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği açısından yapılması gerekeni derhal uygulamalıdır." dedi.

ASTANA'DA YAPILAN ZİRVE

Doğu Perinçek, Astana'da yapılan Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin sonuçlarını da değerlendirdi. Perinçek, "Astana'da Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının buluşması sonucunda yayımlanan bildiride Türkiye'de bir hükümet çözümü ifade ediliyordu. Yani meşru muhalefetin ve mevcut Beşar Esad hükümetinin birikte bir hükümet kurması yönünde bir açıklama vardı. Bunun uygulanması bugünkü aşamada bir geçici çözümdür ve çok önemlidir." dedi.